فيتو تنفرد بموعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2025

تنفرد فيتو بنشر موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الفصل الدراسى الأول، والتى انتهت اليوم الخميس بامتحانى الهندسة والتربية الدينية بمختلف الإدارات التعليمية.

مدة تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ويبدأ غدًا تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية ويستمر ذلك لمدة أسبوع كامل حتى الجمعة القادمة، ثم تبدأ عمليات رصد وتجميع الدرجات والتى تستمر لمدة ثلاثة أيام داخل كنترول الشهادة الإعدادية بالمنوفية.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الثلاثاء 4 فبراير، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور.

وانتهى 86 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بالمنوفية، من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية اليوم الخميس بامتحان مادتي الهندسة والتربية الدينية، وذلك بـ 398 لجنة امتحانية بمختلف إدارات المحافظة.





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