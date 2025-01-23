ترتيب هدافي الدوري المصري، حافظ ناصر منسي علي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة التاسعة.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

ناصر منسي الزمالك 5 أهداف

إمام عاشور الأهلي 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

فيستون كالالا مايلي بيراميدز 4 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

على فوزي مودرن سبورت 3 أهداف

حسام حسن سموحة 3 أهداف

عمرو ناصر فاركو 3 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 3 أهداف

صديق أويجولا بيراميدز 3 أهداف

أحمد سيد زيزو الزمالك 3 أهداف

وتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري بعد ختام مباريات الجولة التاسعة اليوم الخميس بخسارة الزمالك أمام مودرن سبورت 1-0.

وكانت الجولة التاسعة انطلقت الثلاثاء وشهدت فوز البنك الأهلي أمام الجونة 2-1، وحرس الحدود وطلائع الجيش والإسماعيلي على غزل المحلة وإنبي وسموحة بنفس النتيجة 1-0 بالترتيب.

وتعادل الأهلي مع فاركو 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وحقق بيراميدز الفوز أمام زد 1-0 أمس الأربعاء.

وخسر المصري أمام بتروجت 2-1 والزمالك أمام مودرن سبورت 1-0 في ختام الجولة التاسعة اليوم الخميس.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة التاسعة

1- بيراميدز 20 نقطة

2- الأهلي 19 نقطة

3- الزمالك 17 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 16 نقطة

5- المصري البورسعيدي 15 نقطة

6- البنك الأهلي 14 نقطة

7- زد إف سي 13 نقطة

8- بتروجيت 13 نقطة

9- الإسماعيلي 12 نقطة

10- فاركو 11 نقطة

11- طلائع الجيش 11 نقطة

12- الاتحاد السكندري 10 نقاط

13- حرس الحدود 9 نقاط

14- سموحة 8 نقاط

15- غزل المحلة 8 نقاط

16- إنبي 7 نقاط

17- مودرن سبورت 7 نقاط

18- الجونة 6 نقاط

وانتهت مباراة الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1 لمودرن، في المبارة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

سجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.



وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويتجمد رصيده عند 17 نقطة، فيما يرفع مودرن سبورت رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير.

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