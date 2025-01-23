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رياضة

التشكيل الرسمي لـ توتنهام أمام هوفنهايم في الدوري الأوروبي

توتنهام
توتنهام

أعلن المدير الفني لفريق توتنهام عن تشكيل فريقه لمواجهة هوفنهايم، في المباراة المقرر أن تجمع بينهما مساء اليوم الخميس في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة توتنهام وهوفنهايم

وتنطلق مباراة توتنهام الإنجليزي أمام منافسه هوفنهايم الألماني في الثامنة إلا الربع مساء اليوم الخميس، على ملعب "PreZero Arena" ضمن مباريات الجولة السابعة من دور المجموعات، بالدوري الأوروبي.

 

تشكيل توتنهام أمام هوفنهايم 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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الدورى الأوروبي توتنهام هوفنهايم توتنهام أمام هوفنهايم

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