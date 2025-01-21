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رياضة

الدوري الأوروبي، دينامو كييف يخطف تعادلا هاما من جالطة سراي 3/3

جالطة سراي
جالطة سراي

خطف فريق دينامو كييف تعادلا غاليا أمام مضيفه جالطة سراي، بنتيجة 3 /3 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

ونجح دافينسون سانشيز من تسجيل الهدف الأول لفريق جالطة سراي في الدقيقة 6، ثم أضاف عبد الكريم بارداكشي الهدف الثاني عند الدقيقة 21، وفي الدقيقة 53 سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء. 

بينما سجل أهداف دينامو كييف كل من، فلاديسلاف فانات في الدقيقة 44، وأندريه يارمولينكو هدفين في الدقيقتين 68 و82، 

ترتيب جالطة سراي ودينامو كييف

ورفع جالطة سراي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس في الوقت الذي حصد فيه دينامو كييف أول نقطة له في البطولة القارية بعد خسارته في أول ست مباريات، لكنه ظل في المركز الأخير.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

 

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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دينامو كييف جالطة سراي الدورى الأوروبي

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