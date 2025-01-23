الخميس 23 يناير 2025
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خارج الحدود

خرق جديد لوقف إطلاق النار، جيش الاحتلال ينفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولا جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرا كبيرا في بلدة حولا جنوب لبنان.

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منشآت تابعة لمشروع مياه خط الـ800 قرب الطريق العام.

ومن جانبه قال حـزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس: إن  مهلة الـ60 يوما لانسحاب الاحــتلال من لبنان بشكل نهائي شارفت على الانتهاء، ويجب تنفيذه كاملا وفقا للاتفاق.

حزب الله يحذر من تأجيل انسحاب جيش الاحتلال من لبنان 

وأضاف حزب الله في بيانه:" أن  التسريبات عن تأجيل انسحاب جيش  الاحــتلال تستدعي من الجميع والسلطة السياسية الضغط على الدول الراعية للاتفاق".

وتابع:" تجاوز مهلة الـ60 يوما انتهاك للاتفاق وتعد على لبنان ودخول الاحتلال فصلا جديدا على الدولة التعامل معه، ولن يكون مقبولا أي إخلال بالاتفاق وندعو للالتزام الصارم به ".

وفي السياق ذاته ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان، بسبب ضغوط وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وإصراره على البقاء داخل الأراضي اللبنانية.

وزير المالية الإسرائيلي يحاول تأخير تنفيذ الانسحاب من لبنان 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، اليوم الخميس، لبحث إبقاء جزء من قوات جيش الاحــتلال بجنوب لبنان.

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