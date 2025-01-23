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رياضة

حافلة الزمالك تصل إستاد القاهرة استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

حافلة الزمالك،فيتو
حافلة الزمالك،فيتو

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض مباراة مودرن سبورت، المقرر لها في السابعة مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة، قبل بدء عمليات الإحماء، استعدادًا للقاء المرتقب أمام مودرن سبورت.

وكان السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين في فندق الإقامة قبل التحرك إلى ملعب المباراة، وشرح المدير الفني بعض التعليمات الفنية الأخيرة للاعبين قبل اللقاء.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت، المقرر لها اليوم الخميس في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز اليوم الخميس في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 17 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وحال حقق الزمالك الفوز أمام مودرن سبورت بأكثر من هدف، سيرتقي الفارس الأبيض لصدارة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة متفوقا على بيراميدز بالأهداف، فيما سيحتل حينها الأهلي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

فيما يأمل مودرن سبورت في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك لتكون نقطة تحول للفريق في الدوري الذي يحتل به المركز الأخير.

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