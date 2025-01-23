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فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مواطنة بلا مأوى (صور)

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مواطنة بلا مأوى

في إطار الحملة الرئاسية "بداية" وبرعاية اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نجح فريق التدخل السريع في إنقاذ مواطنة بلا مأوى، تبلغ من العمر 62 عامًا، كانت تقيم على رصيف إحدى العمائر بمساكن سليمان بمدينة طنطا، بعد أن تخلى عنها أبناؤها وأشقاؤها.

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فريق التدخل السريع

كان بلاغ قد ورد أمس بوجود سيدة بلا مأوى، وعلى الفور انتقل فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن السيدة كانت تقيم مع شقيقها في نفس المساكن، ولكنه لم يرغب في بقائها معه. وأضافت السيدة أن ابنتيها تخلتا عنها، ما دفعها إلى ترك منزلها وبيع أثاثها، لتجد نفسها بلا مأوى.

إقناع السيدة

بناءً على تعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع حسناء أحمد إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن بـ محافظة الغربية، تم إقناع السيدة بقبول عرض الدولة بتوفير مكان لها في دار رعاية اجتماعية للمسنين. 

توافر مكان لإقامتها

توجه فريق التدخل السريع، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، رئيس الفريق، إلى الحالة حيث تم إبلاغها بتوافر مكان لإقامتها في دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا حيث تم التنسيق مع مديرة الدار لاستقبال السيدة، حيث قامت باستلامها وتقديم الرعاية اللازمة لها.

 

وأكدت السيدة في حديث مؤثر أنها لا ترغب في البقاء في الشارع بعد أن تخلى عنها جميع أفراد أسرتها.

 

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