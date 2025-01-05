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فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مواطن بلا مأوى مصاب بجلطة

فريق التدخل السريع
فريق التدخل السريع بالغربية ينجح في إنقاذ مواطن بلا مأوى

نجح فريق التدخل السريع بـ محافظة الغربية في إنقاذ مواطن مواليد 1971، كان يعاني من جلطة وكان يقيم في الشارع دون أي رعاية.

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وجود شخص بلا مأوى يفترش الرصيف 

تلقت غرفة العمليات بـ محافظة الغربية بلاغًا من مواطنة تفيد بوجود شخص بلا مأوى يفترش الرصيف في شارع فايد بمنطقة على مبارك أمام شارع البدراوي. وعلى الفور، توجه فريق التدخل السريع إلى موقع البلاغ حيث تبين وجود المواطن الذي تم التعرف عليه على أنه شخص معروف في المنطقة، وسبق أن استضافته أسرته لكنهم تخلوا عنه بسبب تصرفاته غير المريحة ورفضه الاستقرار في مكان واحد.

إقناعه بطريقة مؤثرة

تم التحدث مع المواطن وعرض عليه مساعدات الدولة المتمثلة في توفير مكان للإقامة في أحد دور الرعاية الاجتماعية ولكن في البداية رفض المواطن، لكنه في وقت لاحق وافق على الانتقال إلى دار رعاية اجتماعية بعد إقناعه بطريقة مؤثرة بأنه سيحصل على الرعاية والعلاج اللازمين.

دور فريق التدخل السريع

وقد تم التنسيق مع السيدة حسناء أحمد إبراهيم، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بـ محافظة الغربية، وشيخ العرب عبدالله طنطاوي، وكيل المديرية، اللذين وجها الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى"، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

نقل المواطن إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين

وعلي الفور تم نقل المواطن إلى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بـ طنطا، حيث استقبلته المديرة هناك ورغم المشاكل التي أثارها المواطن داخل الدار بسبب تصرفاته، تم تكليف الأخصائية النفسية بالجلوس معه وتهدئته حيث تبين أن الفريق لا يمكنه إجباره على الإقامة. 

كما تم التأكيد أن دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بطنطا هي الوحيدة التي تقبل الحالات مثل هذه، مع تقديم الرعاية اللازمة لهم دون مقابل للأشخاص الذين ليس لديهم دخل.

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