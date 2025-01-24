الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

جسد معاني الزهد والتقوى، قصة القديس أرشليدس الراهب وأمه الباكية

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة القديس أرشليدس الراهب، الذي جسّد في سيرته معاني الزهد والتقوى، وسجلت حياته مشهدًا خالدًا لحب الأم وحنينها.

 

قصة القديس أرشليدس

وُلد القديس أرشليدس في روما من أبوين مسيحيين بارين، ورُبي على التقوى والفضيلة. بعد وفاة والده وهو في السادسة من عمره، تولت والدته تربيته، واهتمت بتعليمه الكتاب المقدس على يد معلمه ثاؤفيلس. لاحقًا، التحق بالخدمة العسكرية وصار ضابطًا مرموقًا قبل أن يقرر التفرغ للحياة الروحية.
 

ترك الحياة الدنيوية وانطلق إلى فلسطين، حيث ترهب على يد القديس رومانوس. عاش حياة زهد وتقشف صارمة، منحته موهبة شفاء المرضى، وألزم نفسه بعهود روحية صارمة، أبرزها عدم رؤية وجه امرأة.

رغم هذه العزلة، لم تنسَ والدته ابنها، فبحثت عنه بشغف. بعد سماعها عن راهب يشفي المرضى، تيقنت أنه ابنها وسافرت إلى الدير للقائه. وبرغم صعوبة طلبها، وافق القديس أرشليدس على رؤيتها، لكنه صلى أن يأخذ الرب روحه حتى لا يُخالف عهوده. وبالفعل، فارق الحياة قبيل لقائها. لم تحتمل الأم الفراق، فصلت لتلحق به، وفاضت روحها بجواره.

عند دفنهما، خرج صوت من جسد القديس يطلب دفنه مع والدته، فاستجاب الرهبان لوصيته ودفنا معًا، ليظلا شاهدين على الزهد والمحبة حتى الأبد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القديس أرشليدس قصة القديس أرشليدس القديس أرشليدس الراهب أرشليدس الراهب الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية