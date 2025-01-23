أميرة الإيمان، استشهاد القديسة دميانة رمز الصمود المسيحي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديسة دميانة، رمز الصمود المسيحي.

قصة القديسة دميانة

في عام 20 للشهداء (304م)، شهدت الكنيسة القبطية استشهاد القديسة دميانة، التي تُلقب بأميرة الشهيدات المصريات، لتظل رمزًا للإيمان والشجاعة والتمسك بالمسيح.

وُلدت دميانة، ابنة مرقس والي البرلس والزعفران ووادي السيْسَبان، في أواخر القرن الثالث الميلادي، ونشأت على الإيمان المسيحي في كنف أسرة تقيّة. اختارت حياة البتولية، وأقام لها والدها قصرًا عاشت فيه مع أربعين عذراء، مكرسات حياتهن للصلاة والصوم وقراءة الكتب المقدسة.

عندما علمت دميانة أن والدها رضخ لضغوط الإمبراطور دقلديانوس وقدم بخورًا للأوثان، ذهبت إليه وعاتبته بقوة قائلة: "كنت أود أن أسمع خبر انتقالك إلى الفردوس من أن أسمع أنك تركت إيمانك." ندم والدها على ما فعله، واعترف بإيمانه بالمسيح أمام الإمبراطور، الذي أمر بقطع رأسه، لينال إكليل الشهادة.

علم دقلديانوس أن دميانة هي من ثبّتت والدها في الإيمان، فأرسل إليها قائدًا مع مائة جندي لإجبارها على إنكار المسيح. لكنها وقفت صامدة، متمسكة بإيمانها رغم أشد أنواع التعذيب، وكان الرب يقويها وينقذها من كل ألم.

أخيرًا، أمر الإمبراطور بقطع رأسها مع الأربعين عذراء، واستشهد معهن أربعمائة آخرون. نالت القديسة دميانة وأتباعها أكاليل الشهادة، لتبقى سيرتها خالدة، تلهم الأجيال بالصمود في وجه الاضطهاد والتمسك بالإيمان حتى النهاية.

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