الأربعاء 22 يناير 2025
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تعليم دمياط: لا شكاوى من امتحانات اليوم للشهادة الإعدادية

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تابع ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير امتحان مادتي الجبر والحاسب الآلي لطلاب الشهادة الإعدادية، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية.

 

وكيل الوزارة: لا شكاوى من امتحانات اليوم للشهادة الإعدادية

 

واطمأن "وكيـل الـوزارة" على سير الامتحانات بصورة طيبة، بجميع اللجان، بالإدارات التعليمية العشر، وعدم وجود أي شكاوى من الطلاب خلال سير الامتحان.

وشدد "وكيـل الـوزارة" على عدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين، والتأكد تماما من عدم دخول أي أجهزة الكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب، كساعات الأندرويد، والسماعات اللاسلكية، أو غيرها.

 

غرفة عمليات المديرية لامتحانات الاعدادية
غرفة عمليات المديرية لامتحانات الاعدادية

كما وجه بتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحان بصورة طيبة، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن  يؤدى الامتحانات نحو ٣٤ ألفًا و٩٨١ طالبًا وطالبة، بعدد ١٦٧ لجنة في عشرة إدارات تعليمية، خلال الفترة من السبت ١٨ يناير، ولمدة أسبوع حتى ٢٣ يناير ٢٠٢٥.

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