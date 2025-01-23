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حوادث

ضحايا سيدة متهمة بالنصب في روض الفرج: «عايزين فلوسنا وشقى عمرنا»

حبس متهمة، فيتو
حبس متهمة، فيتو

استمعت نيابة شمال القاهرة الكلية إلى أقوال ضحايا ربة منزل متهمة بالنصب على عدد من المواطنين، والاستيلاء منهم على مبلغ 3 ملايين جنيه بدعوى استثمارها في مجال الاتجار بالملابس والأجهزة الإلكترونية بمنطقتي السلام وروض الفرج. 

وطالب الضحايا بأموالهم ورفضوا الصلح مع المتهمة، مشيرين إلى أنها استولت علي ارزاقهم وارزاق ابنائهم قائلين:" شقى عمرنا الست دي نصبت علينا فيه واخدته مننا.. عايزين فلوسنا". 

واعترفت المتهمة بارتكابها وقائع النصب علي المواطنين وأشارت إلى أنها أنشأت محلا وهميا بقصد استقطاب زبائنها وايهامهم بعملها في مجال الملابس. 

وأضافت المتهمة أن الضحايا أعطوها الأموال بقصد تشغيلها في تجارة الملابس المستوردة والماركات العالمية، والتي أوهمتهم أنها وكيلة لها ثم أخذت الأموال وفرت هاربة. 

وكانت مباحث قسم شرطة روض الفرج، تلقت بلاغات متعددة من عدد من المواطنين يفيدون فيها بقيام سيدة بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 3 مليون جنيه بزعم توظيفها في الاتجار بالملابس إلا أنها لم ترد الأموال وهربت.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل الي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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نيابة شمال القاهرة الكلية روض الفرج قسم شرطة روض الفرج

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