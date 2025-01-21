الثلاثاء 21 يناير 2025
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5 قرارات خلال اجتماعي مجلس إدارة "الخدمة" و"الإسكان" برئاسة محافظ الوادى الجديد

الوادي الجديد، ڤيتو
الوادي الجديد، ڤيتو

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعي مجلس إدارة صندوقي الخدمة والإسكان، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلس.

حيثُ تم عرض الموقف المالي لموازنة الصناديق، وتم اتخاذ عدد من القرارات جاء أهمها:

▪️تكليف صندوق الإسكان بشراء مبنى جريدة الجمهورية عن طريق دفع ٢٥٪ من قيمته كدفعة أولى وتقسيط باقي المبلغ، ورفع كفاءته واستغلاله بالشكل الأمثل.

▪️نقل أصول المدينة السكنية بمشروع أبو طرطور لصالح صندوق إسكان محافظة الوادي الجديد، وتعيين أفراد أمن للمدينة عن طريق الوحدة المحلية.

▪️عرض موقف العاملين بالعقود على الصناديق، وبحث ودراسة زيادة أجورهم حسب الموقف المالي للصناديق.

▪️سرعة إنهاء أعمال الإنشاءات الجارية بمركز حسن حلمي بالداخلة؛ تمهيدًا لافتتاحه.

▪️دراسة موقف الأرض المُسَلَّمة من شركة رواد الواحات للتنمية بالخارجة، وإعداد مقترح لاستغلالها بما يفيد المواطنين.

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