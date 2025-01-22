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ماذا قال طلاب الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن امتحان العلوم؟ (بث مباشر)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة، فيتو

أدى  طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء امتحاني العلوم والتربية الفنية بالفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة.

 وأكد عدد من الطلاب عقب انتهائهم من أداء امتحان مادة العلوم، أن الامتحان كان في المجمل سهلا ولكن يحتاج المزيد من الوقت نظرًا لطول الاسئلة وكثرتها.

وعن امتحان التربية الفنية، أكدوا أنه جاء سهلا.

وشدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية توفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور. 

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البحيرة الشهادة الاعدادية وكيل تعليم البحيرة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

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