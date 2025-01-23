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محافظات

فرحة طلاب الإعدادية في البحيرة بانتهاء امتحانات الترم الأول (فيديو)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

أدى طلاب الصف الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم الخميس، امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث قام الطلاب اليوم بأداء امتحان اللغة الإنجليزية، وأكدوا أن الامتحان جاء سهلا، ولكن يحتوي على بعض النقاط التى تحتاج إلى تفكير.

وشدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أهمية توفير الأجواء الهادئة الآمنة لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب والعمل على انتظام جميع اللجان والتنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم والغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية للتدخل الفوري وحل أي مشكلة على الفور. 

 

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البحيرة الشهادة الاعدادية وكيل تعليم البحيرة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة

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