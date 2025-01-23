الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

مالك منزل بالسلام شهد مصرع عامل يدلي بأقواله حول الواقعة

واقعة مصرع عامل
واقعة مصرع عامل

استمعت  نيابة السلام لأقوال مالك منزل شهد مصرع عامل ونش عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة السلام.

وقال صاحب المنزل: إن المكان الذي كان يقف عليه الونش لم يتم إكماله بشكل جيد وقد جازف العامل بالوقوف عليه متغاضيا عن كل التحذريات التي قالوها له.


وأضاف صاحب المنزل أن الونش سقط بالعامل إلى أسفل فأصيب إصابات بالغة أودت بحياته.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع عامل أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة الشاب المتوفي بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكسر بالجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفى يعمل علي ونش لرفع مواد البناء وأثناء عمله سقط بالونش إلى أسفل العقار ليلقي مصرعه في الحال.

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نيابة السلام قسم شرطة السلام غرفة عمليات النجدة

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