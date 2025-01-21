التصريح بدفن جثة عامل بناء سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بالسلام

صرحت نيابة السلام بدفن جثة عامل ونش لقي مصرعه عقب سقوطه من عقار تحت الإنشاء، بدائرة قسم شرطة السلام، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصرع عامل أثناء عمله بعقار تحت الإنشاء بمنطقة السلام.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه.

وبالفحص تبين إصابة الشاب المتوفي بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، وكسر بالجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات ان الشاب المتوفي يعمل علي ونش لرفع مواد البناء وأثناء عمله سقط بالونش إلى أسفل العقار ليلقي مصرعه في الحال.

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