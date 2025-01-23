الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

جمال سليمان يبدأ تصوير مسلسل "أهل الخطايا" للمشاركة في رمضان 2025

جمال سليمان، فيتو
جمال سليمان، فيتو

بدأ النجم السوري جمال سليمان تصوير أولي مشاهد مسلسله الجديد أهل الخطايا والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025،وهو من تأليف أحمد أنور وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل جمال سليمان في رمضان 

وجمعت المشاهد الأولي من مسلسل أهل الخطايا كل من الفنان جمال سليمان وسوسن بدر ومحمد ثروت، وجاء ذلك بعد جلسات عمل مكثفة عقب الانتهاء من كتابة السيناريو.

وكان جمال سليمان نشر عدد من الصور له أثناء عودته إلى سوريا بعد غياب استمر لأكثر من 13 عامًا، نظرًا لاختلافه مع نظام بشار الأسد. 

وظهر سليمان وهو محمول على الأعناق من بعض محبيه، الذين استقبلوه استقبالا حافلًا، معبرين عن سعادتهم الكبيرة لعودته إلى وطنه.

جير بالذكر أن الفنان السوري جمال سليمان، ذكر في إحدى البرامج التليفزيونية،  إنه خرج من سوريا منذ نهاية عام 2011، أي مع انطلاق الثورة السورية، ولم يتمكن من العودة إليها مرة أخرى، وذلك بسبب نظام الرئيس الهارب بشار الأسد.

وقال جمال سليمان، في برنامج "تفاعلكم" الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي عبر قناة العربية: "تقريبا قضيت رأس السنة 2011- 2012 في سوريا، ورحت مصر كان عندي تصوير، وفي غيابي قام 53 عنصر أمن، من كل الفروع الأمنية، واقتحموا بيتي وحطموه".

وفاة والد ووالدة جمال سليمان

وتابع جمال سليمان حكايته فقال: "وصلني خبر بعدم الرجوع، ومن ذلك التاريخ ما رجعت، وطلبت من زوجتي تسافر فورًا على مصر مع ابني محمد ووالدها، وفي المطار والدها عرف إنه ممنوع من السفر، ومن وقتها لا يستطيع مغادرة سوريا".

وقال جمال سليمان: "توفي والدي ووالدتي في 2013، ومع الأسف ما قدرت أشارك في دفنهم أو إلقاء النظرة الأخيرة وأخذ العزاء".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمال سليمان مسلسل جمال سليمان الفنان جمال سليمان أبرز مسلسلات رمضان 2025
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ليفربول يرد على صفقة انتقال مرموش لمانشستر سيتي

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

تعرف على سبب رفض زد بيع مصطفى العش للأهلي

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 23-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية