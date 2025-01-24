البابا تواضروس: رجال الشرطة قدموا تضحيات كبيرة في سبيل الوطن

هنأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية وكل رجال الشرطة المصرية بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الثالث والسبعين.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني في التهنئة: "إننا في هذه الذكرى، إذ نستحضر أمامنا تضحيات أبطال الشرطة البواسل في سبيل الوطن والواجب، طوال السنين الماضية، نشعر بالطمأنينة والأمان، إذ نثق أن رجال شرطتنا الوطنية ساهرون على حماية هذا البلد وقادرون دومًا على جعل أبنائه كرامًا آمنين".

واختتم:"نصلي أن يحفظ الله مصرنا شعبًا وقيادة وحكومة بيمينه القوية الرفيعة، وينعم عليها بدوام التقدم والاستقرار".

عيد الشرطة

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الشعب المصري كيان واحد ونسيج مترابط بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته. وفي ذكرى 25 يناير من كل عام، دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

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