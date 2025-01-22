الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

الداخلية تطلق أغنية بعنوان "الشهيد" احتفالا بعيد الشرطة الـ73

الداخلية تطلق أغنية
الداخلية تطلق أغنية الشهيد، فيتو

أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "الشهيد" في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ73.

 

وتحرص وزارة الداخلية في عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا على أن الشعب المصري كيان واحد ونسيج مترابط بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته. وفي ذكرى 25 يناير من كل عام، دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

 

وشهدت أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

 

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