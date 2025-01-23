فرحة طلاب الشهادة الإعدادية في الغربية بسهولة امتحاني العلوم والكمبيوتر (فيديو)

عبر طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية، عن سعادتهم بامتحان مادتي العلوم وتكنولوجيا المعلومات اليوم الخميس في ختام أعمال الامتحانات، والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري، حيث وصف الطلاب الامتحان بأنه في مستوى الطالب المتوسط.

من جانبه توجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الغربية، بالشكر لكافة الأجهزة والجهات التنفيذية والأمنية، على تعاونهم الجاد والمتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة، والتي وجه بها اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية أثناء أيام الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أسبوع.

سعادة طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية بامتحان العلوم

وقالت الطالبة ملك محمد الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة السنطة، إن امتحان مادة العلوم رسم البسمة والسعادة على وجوه الطلاب في ختام الامتحانات.

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