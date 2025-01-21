محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ونيجيريا في مجالات الزراعة والصناعات المرتبطة بها.

زيارة كبرى الشركات المصرية

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور، السكرتير العام لـ محافظة الغربية، والدكتور ناجح فوزي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، والمهندس عمرو أبو فريخة، مدير عام شركة طنطا موتورز، إحدى كبرى الشركات المصرية العاملة في إنتاج وتسويق المعدات والآلات والجرارات الزراعية.

الغربية ليست مجرد محافظة

خلال اللقاء، استعرض محافظ الغربية المزايا التي تتمتع بها محافظة الغربية كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي والصناعي في دلتا النيل، مؤكدًا أن المحافظة تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل بين الزراعة والصناعة والسياحة.

وأشار إلى أن “الغربية ليست مجرد محافظة، بل هي مركز رائد في الإنتاج الزراعي والصناعي، إذ تُعد من أكبر المحافظات المصدرة للبطاطس والأسمدة والمنتجات الزراعية الأخرى، بالإضافة إلى تميزها بصناعة الزبيب، حيث تسهم قرى مثل شنراق بمركز السنطة بنسبة 85% من إجمالي صادرات مصر من هذا المنتج، ما يعكس الدور الحيوي للمحافظة في دعم الاقتصاد الوطني”.

تنتج أكثر من 60% من عجينة الياسمين العالمية

وأضاف: “الغربية تنتج أكثر من 60% من عجينة الياسمين العالمية من خلال قرية شبرا بلولة بمركز قطور، التي تُعد من أبرز قصص النجاح في تحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات عالمية”. وأكد أن المحافظة تعمل بشكل مكثف على دعم القرى المنتجة الـ29 التي تمثل نموذجًا للابتكار في الإنتاج الزراعي والصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن كل قرية تتميز بمنتج أو اثنين، ما يجعلها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.

فرصة هامة لتصدير الخبرات المصرية

وأشار محافظ الغربية إلى أن زيارة وزير الزراعة النيجيري تمثل فرصة هامة لتصدير الخبرات المصرية في مجالات الزراعة والصناعة إلى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ونيجيريا. وقال الجندي: “نسعى لتقديم نموذج تنموي متكامل يعزز الاكتفاء الذاتي من الغذاء ويدعم الاستدامة. محافظة الغربية تمتلك إمكانيات تجعلها مركزًا رائدًا للتعاون الزراعي الإفريقي، بما يعكس رؤية مصر التنموية ودورها في دعم التنمية بالقارة”.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، عن سعادته بزيارة محافظة الغربية، مشيدًا بما شاهده من نماذج تنموية متميزة. وقال كياري: “لقد رأيت بنفسي كيف يمكن للتخطيط السليم أن يحول الموارد المحلية إلى قيمة اقتصادية هائلة. تجربة محافظة الغربية في الإنتاج الزراعي والصناعي، خاصة في قرى مثل شنراق وشبرا بلولة، تقدم دروسًا قيّمة لنيجيريا التي تسعى إلى تعزيز قدراتها الزراعية والصناعية”.

وأضاف الوزير: “نطمح إلى تعزيز التعاون مع مصر للاستفادة من خبراتها الواسعة، لا سيما في مجالات زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتطوير الصناعات الزراعية، بما يدعم جهودنا لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في نيجيريا”.

وعلى هامش الزيارة، تفقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا، شركة طنطا موتورز، إحدى كبرى الشركات المصرية الرائدة في إنتاج وتسويق المعدات والآلات والجرارات الزراعية.

واستمع الجندي وكياري إلى شرح توضيحي عن أنشطة الشركة التي تعمل تحت شعار “بكل فخر صنع في مصر”، كما اطلعا على نماذج من المعدات الزراعية المتطورة التي تنتجها الشركة. تضمنت الجولة مشاهدة معدات مثل بلانتر هواء (فاكيوم)، وحدة زراعة يدوية، بلانتر كسافا، سطارة بذور، بلانتر بطاطس، آلة حصاد القمح والأرز، حصاد الكسافا، ماكينة دراس وتذرية، ديجر بطاطس، وحصاد الفول السوداني.

وأشاد الوزير النيجيري بما شاهده من تطور تكنولوجي وتصنيع محلي في شركة طنطا موتورز، معربًا عن اهتمام نيجيريا بالتعاون مع الشركات المصرية للاستفادة من خبراتها في إنتاج المعدات الزراعية التي تلبي احتياجات المزارعين وتساهم في تعزيز الإنتاجية الزراعية.

وفي ختام الزيارة، دعا اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أبوبكر كياري، وزير الزراعة والأمن الغذائي بدولة نيجيريا، إلى تكرار زيارته للمحافظة لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع من مشروعات تنموية في المجالات الزراعية والصناعية. وأكد المحافظ أن محافظة الغربية ستظل مفتوحة أمام تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشددًا على أهمية استمرار تبادل الخبرات لدعم الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

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