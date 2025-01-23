الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق في السلام للجنايات

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

 أمرت نيابة السلام إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بطعنة نافذة في القلب في منطقة السلام لمحكمة الجنايات.

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسائق وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين مقتل سائق توك توك بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطلين بسبب خلافات على أجرة التوك توك.

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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نيابة السلام محكمة الجنايات منطقة السلام قسم شرطة السلام

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