حيثيات سجن عاطل متهم بقتل مواطن بسبب سرج حصان في مصر القديمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل لاتهامه بالاشتراك مع آخر محكوم عليه في قتل مواطن ضربا بعصا خشبية حتى الموت في منطقة مصر القديمة بالسجن المشدد 5 سنوات لإجباره على الاعتراف بسرقة سرج حصان.

وقالت المحكمة في الحيثيات إنه استقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها إلى أن الواقعة تتلخص في أنه وبتاريخ 27 اكتوبر 2023 نشبت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه بسبب اتهامهما له بسرقة السرج الخاص بالحصان الذي يجر العربة التي يعملان عليها.

وأضافت الحيثيات أن المتهمين طالبا المجني عليه بإعادة السرج الذي استولى عليه إلا أنه أنكر التهمة التي أسندوها اليه فنشبت بينهم مشادة كلامية.

وأشارت الحيثيات إلى أن المشادة التي حدثت بين المتهمين والمجني عليه أعقبها تدافع بالأيدي بينهما وبعد مضي مدة من الوقت، تشاجر الطرف الأول مع الأخير، ثم بادر المتهم الأول بالتقاط عصا خشبية من الأرض وضرب بها المجني عليه على رأسه وعلى جسمه، وكذلك فعل المتهم الثاني إذ التقط زجاجة من على الأرض، وكال للمجني عليه الضربات بها على رأسه وجسده.

وأوضحت الحيثيات أن الضربات التي كالها المتهمان للمجني عليها أسفرت عن سقوطه أرضا ثم انهالا الطرف الأول مرة أخرى بضرب الأخير على على رأسه وجسده فاصابوه بكسر في عظام الجمجمة أدت إلى وفاته.

وجاء في أمر إحالة المتهم م. ج إلى محكمة الجنايات، أنه في غضون 27 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة اشترك مع آخر محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بضرب المجنى عليه خ. ج عمدا مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتله بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قام بذلك لإجبار المجني عليه على الاعتراف بواقعة سرقة "سرج حصان" فأعد لهذا الغرض أداة عصا خشبية، وانهالا عليه بها محدثين إصابته التي أودت بحياته.

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