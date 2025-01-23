وزير المالية: نتوقع وصول التضخم إلى 16% خلال مارس المقبل

كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن توقعاته لمعدلات التضخم في مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل التراجع المستمر في الأسعار داخل الأسواق.

توقعات معدلات التضخم في مصر

وقال كجوك، خلال جلسة أدارتها "العربية Business" خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أتوقع انخفاضا كبيرا في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، على أن يصل إلى حوالي 16% بحلول مارس، حيث تسير حاليا في اتجاه تنازلي.

عودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية

وأضاف وزير المالية، وأتوقع أيضا أنه بحلول نهاية السنة المالية من المتوقع أن نشهد انخفاضا طفيفا في العجز المالي، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في تهيئة الظروف لعودة أسعار الفائدة إلى المستويات الطبيعية، مما يمنح دفعة إضافية للاقتصاد ويعود بالنفع على جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة.

معدل نمو الاقتصاد المصري في 2024-2025

وتابع: اتوقع نمو اقتصاد البلاد بنسبة تقارب 4% في السنة المالية 2024 - 2025، وسط بوادر تحسن في قطاعات تشمل السياحة والصناعة والنفط والغاز وغيرها، مؤكدا أننا واثقون من تحقيق هذا الهدف، رغم أن صندوق النقد الدولي يتوقع أرقامًا أقل قليلا.

وأضاف أن النمو في الربع الأول من السنة المالية سجل 3.6%، ونرى بوادر تحسن إضافي تقودها قطاعات رئيسية مثل السياحة، تكنولوجيا المعلومات، التصنيع، والنفط والغاز.

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