امتحان الجبر يرسم البسمة على وجوه طلاب الإعدادية بالقليوبية (صور)

الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025، عبر طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية عن سعادتهم لسهولة امتحان الجبر الذي أداه الطلاب اليوم في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2025.

أكد الطلاب أن الامتحان جاء به تنوع في الأسئلة ويستطيع الطالب المتوسط الإجابة عليه.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وأدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الخميس، امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024 / 2025، بمادتي الجبر والكمبيوتر.

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية على انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية دون وجود أي شكاوى من الطلاب.

تعليم القليوبية تؤكد عدم وجود شكاوي من امتحان الجبر الإعدادية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية مصطفى عبده، إنه لم يتم تلقي أي إخطارات أو شكاوى من قبل غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية في بنها بشأن سير امتحانات مادتي العلوم والتربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية في الفصل الدراسي الأول لعام 2025.

أضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات على تواصل دائم مع اللجان الامتحانية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، للتأكد من سير الامتحانات بشكل طبيعي، كما اطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الطلاب بشأن سير الامتحانات.

منع التصوير داخل اللجان الامتحانية الإعدادية بالقليوبية

شدد وكيل الوزارة على أهمية منع التصوير داخل اللجان الامتحانية ومنع الطلاب والمعلمين من اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية قد تُستخدم في الغش مثل ساعات الأندرويد أو السماعات اللاسلكية.كما طالب بتوفير بيئة مناسبة لجميع الطلاب لأداء الامتحان بكل هدوء وتركيز.

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 122926 طالبًا وطالبة، موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة.

كما بلغ إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3330 طالبًا وطالبة موزعين على 12 لجنة، في حين بلغ عدد طلاب الإعدادية للصم 41 طالبًا موزعين على 5 لجان، وطلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

من المقرر ان يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقليوبية عقب انتهاء اعمال التصحيح ورصد الدرجات.

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