التحفظ على 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالفيوم

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين شنت حملة مكبرة على الطرق السريعة والفرعية، بهدف منع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة للتداول بأسواق المحافظة، ومواجهة جشع بعض التجار.

التحفظ على سيارة ربع نقل وحمولتها لحين العرض على النيابة المختصة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أن الحملة تمكنت من التحفظ علي سيارة ربع نقل بصندوق، محملة 120 كرتونة سجائر كليوباترا وبوكس بداخلها 6000 قاروصة، بإجمالي 60000 علبة سجائر مجهولة المصدر ولا يوجد أي مستندات مع قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار الأجهزة الأمنية لإحالة المحضر إلى النيابة المختصة.

تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على الأجهزة الرقابية التابعة له بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، للسيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

وشدد على متابعة الأسعار بالمحال التجارية ومحلات الجزارة وبيع الدواجن والمخابز السياحية ومخابز الفينو في مدن قرى محافظة الفيوم.

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