الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

التحفظ على 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بالفيوم

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن مديرية التموين شنت حملة مكبرة على الطرق السريعة والفرعية، بهدف منع طرح أي سلع مجهولة المصدر أو مهربة للتداول بأسواق المحافظة، ومواجهة جشع بعض التجار.

التحفظ على سيارة ربع نقل وحمولتها لحين العرض على النيابة المختصة

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم أن الحملة تمكنت من التحفظ علي سيارة ربع نقل بصندوق، محملة  120 كرتونة سجائر كليوباترا وبوكس بداخلها 6000 قاروصة،  بإجمالي 60000 علبة سجائر مجهولة المصدر ولا يوجد أي مستندات مع قائد السيارة، وتحرر المحضر اللازم وتم إخطار الأجهزة الأمنية لإحالة المحضر إلى النيابة المختصة.

تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والمخابز

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، على الأجهزة الرقابية التابعة له بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، للسيطرة على الأسواق ومنع تداول أي سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر.

تموين الفيوم يتحفظ على 6 أطنان زيت طعام فاسد قبل طرحها بالأسواق

تموين الفيوم: تحرير 172 مخالفة تموينية متنوعة أثناء حملة مكبرة على الأسواق

وشدد على متابعة الأسعار بالمحال التجارية ومحلات الجزارة وبيع الدواجن والمخابز السياحية ومخابز الفينو في مدن  قرى محافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأسواق التجارية التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الرقابة على الأسواق الطرق السريعة المخابز والمحال التجارية بمحافظة الفيوم تموين الفيوم سجائر كليوباترا سجائر مجهوله المصدر سلع غذائية غير مطابقة للمواصفات

مواد متعلقة

"الوعي المجتمعي في مواجهة الشائعات" ندوة بمركز إعلام الفيوم

أخبار الحوادث اليوم: حريق مول تجاري في العتبة.. تطورات قضية هشام جوجل.. استشهاد ضابط وإصابة آخرين داخل بنك مصر بالفيوم

تموين الفيوم يتحفظ على 6 أطنان زيت طعام فاسد قبل طرحها بالأسواق

تموين الفيوم: تحرير 172 مخالفة تموينية متنوعة أثناء حملة مكبرة على الأسواق
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

تضم نجيب ساويرس، مدبولي يقرر تشكيل لجنة للتنمية العمرانية وتصدير العقار

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

موعد الظهور الأول لعمر مرموش مع مانشستر سيتي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس 23 يناير 2025

3257 جنيهًا لهذا الجرام، أسعار الذهب اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يدخل قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة المرأة وقدميها مكشوفة؟، دار الإفتاء تحسم الجدل

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية