فوائد الجنسنج، يقوي المناعة ويعزز القدرة على التحمل

فوائد الجنسنج، للصحة عديدة، فهو نبات يستخدم في الطب الصيني من سنوات طويلة، ويحتوي الجنسنج على مركبات فعالة تُعرف بالجنسينوسيدات، وهي مركبات طبيعية ترتبط بفوائد متعددة للجسم والعقل.



أهم فوائد الجنسنج لصحة الجسم



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد متعددة للصحة البدنية والعقلية، ويمكن أن يكون إضافة مفيدة لنمط للنظام الغذائي الصحي.

الجنسنج وفوائده

وأضافت الدكتورة هدى، أن فوائد الجنسنج متعددة لمختلف أجهزة الجسم، من تعزيز الطاقة وتحسين الأداء العقلي، إلى دعم جهاز المناعة وتحسين صحة القلب، إلى جانب ما تستعرضه في السطور التالية.

1. تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل

الجنسنج معروف بقدرته على تعزيز مستويات الطاقة وتقليل الشعور بالتعب. وفقًا للعديد من الدراسات، فإن تناول الجنسنج يساعد في تحسين الأداء البدني وزيادة التحمل، مما يجعله خيارًا شائعًا للأشخاص الذين يحتاجون إلى طاقة إضافية خلال اليوم. كما أن الجنسنج يساعد الجسم على مواجهة التعب الناجم عن التوتر، ويعتبر مكملًا طبيعيًا يحسن من قوة التحمل البدني والذهني.

2. تحسين وظائف الدماغ

يُعتبر الجنسنج مفيدًا لتعزيز الأداء العقلي وتحسين الذاكرة. ويعود ذلك إلى تأثير الجنسينوسيدات التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ وزيادة مستويات الأكسجين، مما يعزز من قدرة الفرد على التركيز وتقوية الذاكرة. وتشير الدراسات إلى أن تناول الجنسنج بشكل منتظم يمكن أن يساهم في تقليل خطر الإصابة بتدهور القدرات المعرفية المرتبط بالتقدم في السن.

3. تعزيز الجهاز المناعي

الجنسنج يدعم وظائف الجهاز المناعي ويُعزز من قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. وقد أثبتت بعض الدراسات أن الجنسنج يساعد على زيادة نشاط خلايا المناعة، مما يجعله مفيدًا في الوقاية من الأمراض الموسمية مثل الأنفلونزا ونزلات البرد. إضافة إلى ذلك، قد يساعد الجنسنج على تحسين الاستجابة المناعية للأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.



4. تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر

يُستخدم الجنسنج كعلاج مساعد للتوتر والقلق، حيث يساهم في تحسين الحالة المزاجية وتقليل القلق. تعمل مركبات الجنسينوسيدات على تنظيم هرمونات الجسم، وخاصة هرمون الكورتيزول، الذي يلعب دورًا كبيرًا في التوتر. وتساهم هذه الخاصية في جعل الجنسنج خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من التوتر المستمر أو الذين يعانون من مشاكل نفسية مرتبطة بالضغط.

فوائد الجنسنج للصحة

5. دعم صحة القلب والأوعية الدموية

أثبتت الأبحاث أن الجنسنج قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يعزز من صحة القلب. كما أنه يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث يعمل الجنسنج على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. ويساهم هذا التأثير في خفض ضغط الدم وتحسين صحة الأوعية الدموية.

6. تحسين الأداء الجنسي

الجنسنج يُستخدم بشكل شائع كمكمل طبيعي لتحسين الأداء الجنسي لدى الرجال والنساء. حيث أن الجنسينوسيدات تساعد على زيادة تدفق الدم إلى المناطق التناسلية، مما يعزز من الرغبة الجنسية ويساعد في تحسين الأداء الجنسي. ووفقًا لبعض الدراسات، فإن تناول الجنسنج قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل ضعف الانتصاب.

7. تنظيم مستوى السكر في الدم

يحتوي الجنسنج على مركبات تساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستويات السكر في الدم. وقد أظهرت بعض الدراسات أن الجنسنج الأمريكي على وجه الخصوص يساهم في تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني.



وأخيرًا تلفت الدكتورة هدى، إلى أنه عادةً ما يُوصى بتناول الجنسنج بجرعات محددة لتجنب أي آثار جانبية. ورغم فوائده العديدة، ينبغي الحذر من الإفراط في تناوله، حيث يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مثل الأرق، الصداع، وارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

