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"إنعاش القلب الرئوي"، تدريب إلزامي لكافة العاملين بتأمين صحي القليوبية

تدريب على الإنعاش
تدريب على الإنعاش الرئوي بتأمين الصحي بالقليوبية

اختتمت فعاليات ورشة عمل حول الإنعاش القلبي الرئوي بمستشفى بنها النموذجي التابعة للتأمين الصحي بـالقليوبية بهدف تعزيز مهارات الفرق الطبية والتمريضية، ونشر المبادئ التوجيهية الخاصة بإنعاش القلب الرئوي باستخدام أحدث الأساليب والمحاكاة.

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تدريب على إنعاش القلب الرئوي بمستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية 

جاء التدريب بمستشفى بنها النموذجي التابعة للتأمين الصحي بالقليوبية بحضور 60 مشاركا من الأطباء والتمريض، حيث تم التركيز على تحسين استجابتهم السريعة في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ وإنقاذ الأرواح.

شملت الورشة استخدام نماذج طبية تحاكي الطبيعة البشرية، بهدف إكساب المشاركين المهارات العملية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة قبل وصول الفرق الطبية المتخصصة.

مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، تدريب إلزامي لكافة العاملين على إنعاش القلب الرئوي

أوضح الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بـالقليوبية، أن الدورة تضمنت محاضرات نظرية، وتدريبات عملية حول الإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف المصابين بتوقف القلب، بالإضافة إلى التدريب على إدارة الأوضاع الصحية للمرضى بعد الإنعاش.

تأتي هذه الورشة في إطار جهود فرع القليوبية لتقديم تدريبات متقدمة بهدف إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع حالات الإنعاش القلبي الرئوي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

أشرف على ورشة العمل، الدكتورة ريهام سعيد، مدرب معتمد إنعاش القلب الرئوي، والدكتورة أماني ممدوح، مديرة التدريب، وتم تدريب المشاركين على تطبيق الإنعاش القلبي الرئوي، واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.

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