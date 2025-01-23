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أخبار مصر

تبدأ من 15 ألف جنيه، تعرف على أسعار عمرة رمضان للأطفال مع أسرهم

العمرة
العمرة
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 أعلنت العديد من شركات السياحة عن أسعار برامج العمرة لشهر رمضان، والتي تحظى بإقبال كبير من المواطنين وخاصة للبرامج الاقتصادية والتي تمتد لـ 30 يوما، حيث يحرص العديد من المواطنين على أداء المناسك خلال الشهر الكريم، وقضاء روحانيات رمضان بجوار الكعبة المشرفة.

 

أقل سعر لبرامج عمرة شهر رمضان

 وتتراوح أسعار برامج عمرة شهر رمضان للموسم الجاري من 60 ألف جنيه وحتى 140 ألف جنيه لبرامج العمرة الاقتصادية والتي تصل مدتها لشهر كامل، وتحظى بإقبال عدد كبير من المواطنين.

 

أسعار عمرة ليلة القدر لشهر رمضان 

 وتضمنت عروض شركات السياحة للموسم الجاري الإعلان عن أسعار برامج عمرة شهر رمضان 5 نجوم والتي تصل مدتها لـ 10 أيام إلى 350 ألف جنيه، ويكون خلالها السفر خلال الـ 10 الأيام الأخيرة لشهر رمضان.
 

أسعار برامج عمرة الأطفال 

 كما تضمنت العروض تحديد أسعار برامج العمرة للأطفال الراغبين في السفر مع أسرهم لعمل مناسك العمرة، حيث تبدأ أسعار البرامج من 15 ألف جنيه للأطفال عمر أقل من عامين، وتبدأ من 25 ألف جنيه للأطفال الذين يتراوح عمرهم من سنتين إلى 8 سنوات.

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