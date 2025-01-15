للراغبين في أداء العمرة، متى يجب الحصول على لقاح الحمى الشوكية؟

كشفت وزارة الصحة عن الموعد المناسب للحصول على لقاح الحمى الشوكية للراغبين في السفر الي المملكة العربية السعودية لأداء العمرة.

موعد الحصول على لقاح الحمى الشوكية

وأكدت وزارة الصحة ضرورة الحصول على لقاح الحمى الشوكية، قبل السفر بـ10 أيام.

قرار السلطات الصحية السعودية بضرورة الحصول على تطعيم الحمى الشوكية

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن تطبيق قرار السلطات الصحية السعودية بإلزام جميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة أو الزيارة لـ(المدينة أو جدة أو الطائف أو مكة) بغض النظر عن نوع التأشيرة، سيتم بداية من يوم 10 فبراير المقبل.

وتطعيم الحمى الشوكية المقترن هو حمى شوكية متعدد السكريات عند تناول جرعة واحدة فقط من تطعيم الحمي الشوكية المقترن تعطي مناعة لجسم الإنسان مدي الحياة.

ويمكن الحصول على تطعيم الحمي الشوكية من فاكسيرا من عمر 9 شهور حتى 55 عاما.

ومرض الحمي الشوكية من الأمراض الخطيرة وتنتقل العدوي بين الاشخاص بمرض الحمي الشوكية عن طريق الرذاذ الذي يخرج من فم الإنسان المصاب وتترواح فترة حضانة المرض من يومين إلى 10 أيام.

أكدت وزارة الصحة أنه لا يوجد أى موانع لتناول تطعيم الحمي الشوكية سوى ارتفاع حرارة الجسم.

ويتسبب مرض الإلتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وهو ما تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis.

يساعد لقاح الحمي الشوكية في الحماية من الأمراض التي تهدد الحياة مثل التهاب السحايا وتسمم الدم.

والتهاب السحايا وتسمم الدم أمراض خطيرة للغاية، وقد تهدد الحياة وقد تؤدي إلى إعاقات تغير الحياة، مثل البتر وفقدان السمع وتلف الدماغ.

لقاح الحمي الشوكية

يمكن لأي شخص أن يصاب بالتهاب السحايا ولكنه أكثر شيوعًا بين الرضع والأطفال والمراهقين والشباب.

يتم إعطاء لقاح الحمي الشوكية للمساعدة في الحماية من نوع شائع من البكتيريا التي تسبب التهاب السحايا، ويساعد في الحماية من 4 أنواع أخرى من البكتيريا المرتبطة بالتهاب السحايا.

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