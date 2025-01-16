الخميس 16 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ليوناردو دي كابريو يتبرع بمليون دولار لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات

ليوناردو دي كابريو،
ليوناردو دي كابريو، فيتو

يواصل النجم، ليوناردو دي كابريو، عمله الخيري، حيث تعهد بالتبرع بمبلغ مليون دولار، لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات، في لوس أنجلوس.

وأعلن نجم السينما عن ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء، وكشف عن أن التبرع سيكون بالاشتراك مع مؤسسته Re:wild، للمساعدة في تلبية الاحتياجات الفورية، والتعافي على المدى الطويل بعد الحرائق.

 

سيلينا جوميز تتبرع بـ 5 ملايين دولار لصندوق إغاثة الحرائق في كاليفورنيا

أعلن توماس تيج، الرئيس التنفيذي لمنظمة Direct Relief، أن النجمة سيلينا جوميز، تبرعت بمبلغ 5 ملايين دولار، لدعم صندوق إغاثة حرائق الغابات في جنوب كاليفورنيا. 

كما تبرعت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيمي لي كرتيس، بمليون دولار أمريكي.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

 وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من: الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

 

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء.

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