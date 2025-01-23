بعد عرض الـ600 مليار دولار لـ محمد بن سلمان، ترامب يعلن عن أول دولة يزورها في ولايته الجديدة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن المملكة العربية السعودية ستكون وجهته الخارجية الأولى في فترته الرئاسية الثانية كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية.

أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة

وكان أحد المراسلين سأل ترامب عن وجهته الأولى إلى الخارج خلال الـ 90 يوما الأولى من فترة حكمه.

ورد الرئيس الأمريكي، ترامب على السؤال: "إن أول رحلة خارجية عادة ما تكون إلى المملكة المتحدة"، لكنه أشار إلى رحلته للمملكة العربية السعودية في فترة رئاسته الأولى، معقبًا بأن ذلك كان "لأنهم وافقوا على شراء ما قيمته 450 مليار دولار من منتجاتنا"، على حد تعبيره.

رغبة السعودية في توسيع استثماراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع أمريكا

وقال: إذا أرادت المملكة العربية السعودية شراء ما قيمته 450 أو 500 أخرى، وسنرفعها بسبب التضخم، فأعتقد أنني سأذهب هناك على الأرجح".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أكد على رغبة المملكة العربية السعودية في توسيع استثماراتها وتعزيز علاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، بمبلغ قدره 600 مليار دولار كحد أدنى، مع إمكانية زيادة هذا الرقم في حال توفرت فرص إضافية.

بتعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتناول الجانبان في هذا الاتصال مختلف أوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك السبل الكفيلة بتعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

وخلال المكالمة، نقل الأمير محمد بن سلمان تهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتهنئته الشخصية للرئيس ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لتولي رئاسة الولايات المتحدة.

كما أعرب عن تمنيات القيادة السعودية للشعب الأمريكي بمزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة الرئيس ترامب.

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