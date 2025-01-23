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بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

الفيلسوف الروسي
الفيلسوف الروسي ألكسندر دوجين، فيتو

صرح الفيلسوف وعالم السياسة وعالم الاجتماع الروسي ألكسندر دوجين، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يؤجل حل الصراع في أوكرانيا، لأنه يواجه مهام أخرى ذات أولوية.

وقال دوجين لوكالة "سبوتنيك": “بغض النظر عما سيحدث هناك (في أوكرانيا)، سيكون الجميع غير راضين: نحن سنكون غير راضين، والأوكرانيون سيكونون غير راضين، والنازيون تحت قيادة فلاديمير زيلينسكي سيكونون غير راضين، والأوروبيون سيكونون غير راضين. وترامب براجماتي وعقلاني بما فيه الكفاية ليدرك أنه من الأفضل تأجيل هذا الموضوع تمامًا”.

ووفقًا له، فإن ترامب انتخب لحل المشاكل الأخرى، والتي تشمل الوضع مع المهاجرين، والفساد في الإدارة، والعلاقات التجارية مع أوروبا، والصين، وكذلك مسألة ضم كندا وغرينلاند. وفي الوقت نفسه، أشار دوغين إلى أن الحديث عن حل الأزمة الأوكرانية في 24 ساعة “كان جزءًا من العرض”.

كما أكد دوغين أن ترامب يمكنه إنهاء الأزمة حول أوكرانيا بسرعة إذا توقف عن تمويل نظام زيلينسكي.

وتابع: “ليست أوكرانيا التي تقاتل، بل العولميون، العولمة الليبرالية. لقد قادوا هذا الصراع ضدنا بأيدي النازيين الأوكرانيين”. 

وفي وقت سابق، قال ترامب مرارًا وتكرارًا إن بإمكانه حل النزاع في أوكرانيا بين عشية وضحاها، حتى قبل توليه منصبه. 

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال”، يوم الأربعاء، أن الرئيس ترامب أوعز إلى مبعوثه الخاص بشأن أوكرانيا، كيث كيلوغ، بتحقيق نهاية للصراع الأوكراني في غضون 100 يوم.

وأمس توقع الفيلسوف وعالم السياسة والاجتماع الروسي ألكسندر دوجين تعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمواجهة هائلة، دون أن يستبعد محاولة اغتياله مجددا.

وقال: “محاولة اغتيال ترامب هي أمر ممكن بالتأكيد، بعد تصريحه بكشف المعلومات حول اغتيال الرئيس الأمريكي السابق جون إف كينيدي، وعدد من جرائم الدولة العميقة في الولايات المتحدة وجعلها متاحة للجميع. وهذا يؤثر على مصالح أجهزة الاستخبارات وهي مجموعة كبيرة من الدوائر المؤثرة للغاية. وأعتقد أن مقاومة ترامب ستكون هائلة”.

ولم يستبعد دوجين محاولة اغتيال ترامب أو تنظيم هجمات إرهابية أو اضطرابات اجتماعية في الولايات المتحدة.

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