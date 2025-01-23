الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين في الشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة  جنح الشرابية تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات. 

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محكمة جنح الشرابية منطقة الشرابية مديرية أمن القاهرة

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