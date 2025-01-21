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حوادث

حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين في الشرابية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة الشرابية بحبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما نجحت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الشرابية، تخصص نشاطهما الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة". 


وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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نيابة الشرابية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الشرابية

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