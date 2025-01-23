دوري أبطال أوروبا، نوير يكشف أسباب الخسارة أمام فينورد

علق مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ، على أسباب خسارة فريقه بثلاثية نظيفة أمام فينورد مساء أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

فينورد يصعق بايرن ميونخ

وتعرض بايرن ميونخ لهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام فينورد بثلاثة أهداف، ما يضع الفريق في موقف صعب في المجموعة.

وقال نوير في تصريحات نقلها موقع "سكاي ألمانيا": "أولًا الأمر محبط، الكل يشعر بخيبة الأمل الشديدة بعد المستوى غير الكافي الذي أظهرناه أمام فينورد وخاصة في اللحظات الحاسمة التي لم نتحلى فيها بالالتزام سواء في الدفاع أو الهجوم، وبدوره تمتع فينورد بشجاعة أكبر".

وعن وضع فريقه في جدول دوري الأبطال، علق: "في النهاية إذا لم نتواجد بين أول 8 فرق، ستبقى لدينا فرصة بخوض الإقصائيات المؤهلة لثمن النهائي، ولكن لا ننظر إلى ذلك بل ننظر إلى المباراة القادمة أمام سلوفان براتيسلافا".

وأضاف: "علينا تقييم ذلك الآن وتعلم الدروس، يمكن كشف أسباب الهزيمة وهي عدم تحلينا بالهدوء الكافي أمام المرمى، ولم نفرض أسلوبنا ولم نعمل على خلق مشاكل لهم، واستقبلنا هدفًا مبكرًا، ربما هذه الأسباب التي جعلت من السهل للغاية الدفاع أمامنا ".

وعما قاله المدرب فنسنت كومباني للاعبين في غرفة الملابس، أوضح: "من الجيد أن لدينا فرصة لتحسين ذلك بعد 3 أيام، هدفنا الأكبر الآن التغلب على فرايبورج".

وأسدل الستار على منافسات الجولة السابعة من منافسات مرحلة الدوري، عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2024-2025.

وكان ليفربول حسم تأهله إلى منافسات الدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مباشر من الجولة السادسة حينما فاز على جيرونا بهدف نظيف.

فيما تمكن برشلونة من حسم تأهله إلى الدور ذاته، وذلك بعدما انتصر على نظيره بنفيكا بنتيجة 5/4، مساء الثلاثاء.

الفرق المتأهلة مباشرةً لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2025



1- ليفربول.

2- برشلونة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- الإنتر 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- ليل 13 نقطة.

12- بريست 13 نقطة.

13- فيينورد 13 نقطة.

14- دورتموند 12 نقطة.

15- البايرن 12 نقطة.

16- الريال 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتك 12 نقطة.

19- ايندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

23- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براغ 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم غراتس 3 نقاط.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفان دون نقاط.

36- يونج بويز دون نقاط.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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