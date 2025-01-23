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رياضة

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، اشتعلت المنافسة علي صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

 

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة 


1 روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 9 أهداف.

2 رافينها، برشلونة، 8 أهداف.

3 سيرهو جيراسي، بوروسيا دورتموند، 7 أهداف.

4 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 7 أهداف.

5 جوليان ألفاريز، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

6 فيكتور جيوكيريس، سبورتينج لشبونة، 6 أهداف.

7 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 6 أهداف.

8 جوناثان ديفيد، ليل، 5 أهداف.

9 هاري كين، بايرن ميونخ، 5 أهداف.

8 فلوريان فيرتز، باير ليفركوزن، 5 أهداف.

 

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة

1- ليفربول 21 نقطة.

2- برشلونة 18 نقطة.

3- آرسنال 16 نقطة.

4- الإنتر 16 نقطة.

5- أتلتيكو مدريد 15 نقطة.

6- ميلان 15 نقطة.

7- أتالانتا 14 نقطة.

8- ليفركوزن 13 نقطة.

9- أستون فيلا 13 نقطة.

10- موناكو 13 نقطة.

11- ليل 13 نقطة.

12- بريست 13 نقطة.

13- فيينورد 13 نقطة.

14- دورتموند 12 نقطة.

15- البايرن 12 نقطة.

16- الريال 12 نقطة.

17- يوفنتوس 12 نقطة.

18- سيلتك 12 نقطة.

19- ايندهوفن 11 نقطة.

20- كلوب بروج 11 نقطة.

21- بنفيكا 10 نقاط.

22- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

23- باريس سان جيرمان 10 نقاط.

24- شتوتجارت 10 نقاط.

25- مانشستر سيتي 8 نقاط.

26- دينامو زغرب 8 نقاط.

27- شاختار 7 نقاط.

28- بولونيا 5 نقاط.

29- سبارتا براغ 4 نقاط.

30- لايبزيج 3 نقاط.

31- جيرونا 3 نقاط.

32- النجم الأحمر 3 نقاط.

33- ستورم غراتس 3 نقاط.

34- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

35- سلوفان دون نقاط.

36- يونج بويز دون نقاط.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد


وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

 

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

 

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