ريال مدريد يضرب سالزبورج 1/5 في دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة ريال مدريد ضد سالزبورج النمساوي بنتيجة 5-1 للريال، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ريال مدريد، رودريجو هدفين وفينيسيوس جونيور هدفين ومبابي هدف في الدقائق 23 و35 و48 و55 و77، بيننا أحرز مادس بيدستروب هدف ريد بول سالزبورج في الدقيقة 85.

وشهد تشكيل ريال مدريد، الدفع بالأوروجوياني فيدي فالفيردي كظهير أيمن، في ظل غياب لوكاس فاسكيز للإيقاف وداني كارفاخال للإصابة.

كما استعاد ريال مدريد جهود نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي غاب عن مباراة لاس بالماس الأخيرة في الليجا، بسبب الإيقاف.

وشارك المخضرم لوكا مودريتش أساسيا في وسط ملعب الفريق الملكي.

تشكيل ريال مدريد ضد سالزبورج

وضم تشكيل ريال مدريد أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - راؤول أسينسيو - فيدي فالفيردي.

خط الوسط: لوكا مورديتش - جود بيلينجهام - داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو جوس.

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