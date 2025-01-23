انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات بالقليوبية

أعلنت مديرية التضامن بـ القليوبية عن انعقاد اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة، والتي تضم عددا كبيرا من القيادات الشعبية والتنفيذية ورجال الدين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين للتحالف الوطني التنموي ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية بالقليوبية

أوضحت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن بـ القليوبية، أن اللجنة تأتي في إطار قرار الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 754 بتشكيل اللجنة العليا لاختيار الأمهات المثاليات وقرار المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتشكيل اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية على مستوى محافظة القليوبية، حيث استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي ببنها اللجنة المحلية لاختيار الأم المثالية.





تقييم 117 أما تقدمت لمسابقة الأم المثالية بالقليوبية

أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ القليوبية، إلى أنه تقدم للترشح للحصول على لقب الأم المثالية 117 أما وانطلقت المعايير والشروط على 57 أم بعد تنقية استمارات كافة المتقدمات للمسابقة مشيرة أن عمل اللجنة استمر لقرابة 6 ساعات إلى أن انتهى تقييم كافة الاستمارات، موجهة التحية لكل أمهات المحافظة مشيرة أنه سيتم تصفية الأمهات التي انطبقت عليها الشروط لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة في كافة فروع المسابقة.

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