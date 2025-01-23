مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية: متابعة يومية مع التموين الطبي لتوفير نواقص الأدوية

تفقد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، عيادة كفر شكر الشاملة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جولة لمدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية

شملت الجولة تفقد غرف الكشف، المعمل، الأسنان، المخازن والصيدليات، حيث راجع مؤشرات أداء العيادة، حضور الفرق الطبية والإدارية في المواعيد المعلنة، متطلبات السلامة في المخازن والصيدليات، ونواقص الأدوية.

شدد مدير الفرع بالقليوبية على استمرار الجهود والتواصل مع التموين الطبي لتوفير نواقص الأدوية، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة بما يضمن تكامل الخدمات، ويسهم في تلبية احتياجات المرضي.

استمع الدكتور سيد جلال، لمتطلبات المواطنين منها توافر تخصص المسالك البولية، ووعد بتوفيره خلال أسبوع.

رصد قصور في أعمال السلامة والصحة المهنية ووجه بضرورة كتابة تعليمات التشغيل علي طفايات الحريق وتكثيف تدريب العاملين.

وفي المقابل أشاد بمستوى النظافة، ومعايير الجودة في المعمل والصيدليات، فضلًا عن جهود العاملين في تطوير العمل وتوافر التخصصات الطبية.

مدير فرع القليوبية،تعزيز التواصل مع المرضي

شدد مدير فرع القليوبية علي تعزيز التواصل مع المرضي، والاستجابة السريعة لمتطلباتهم، لضمان تقديم رعاية صحية متكاملة وفعالة، موضحًا أن العيادة يتردد عليها 300 مريض يوميًا، وتقدم الخدمات الطبية في تخصصات (الممارس، الجراحة العامة، العظام، الروماتيزم، الأطفال، الباطنة والقلب، النساء والتوليد، النفسية، وجراحة المخ والأعصاب، إلي جانب خدمات أقسام المعمل، الأسنان، والصيدلية).

تأمين القليوبية،توفير مقر جديد لعيادة القناطر عن طريق الإيجار

وعقب الزيارة، توجه الدكتور سيد جلال، لعقد اجتماع مع المهندس مصطفي مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وذلك بمقر الشركة، بحضور الدكتور إبراهيم عويس، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر - عضو مجلس النواب، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين فرع التأمين الصحي، وشركة المياه، وتوفير مقر جديد لعيادة القناطر عن طريق الإيجار، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعرب المهندس مصطفي مجاهد، عن كامل دعمه للقطاع الصحي، وتطلعه للمزيد من التعاون المشترك لخدمة مواطني المحافظة.

وجه مدير الفرع، الشكر للمهندس مصطفي مجاهد، والدكتور إبراهيم عويس، علي دورهم وتعاونهم الفعال خاصة في المجال الصحي، متمنيًا المزيد من التعاون لخدمة المواطنين علي أرض القليوبية.

تأتي الجولات الميدانية لحل المشكلات علي أرض الواقع وتذليل العقبات التي تواجه المرضى والعاملين، لضمان استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين.

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