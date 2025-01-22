الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تعلن الإفراج عن طاقم سفينة إسرائيلية محتجز منذ عام

السفينية الإسرائيلي
السفينية الإسرائيلي المحتجزة، فيتو

أعلنت جماعة "الحوثى" في اليمن، اليوم الأربعاء، “الإفراج عن طاقم السفينة الإسرائيلية ”جلاكسي ليدر"، بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، بأنه "بناء على توجيه القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي تم الإفراج اليوم عن طاقم السفينة (جلاكسي ليدر) بالتنسيق مع حركة حماس ووساطة سلطنة عمان، وذلك ضمن ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نوفمبر 2023، اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة "الحوثى" بالقرب من اليمن، جنوبي البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".

"السفينة المختطفة غادرت تركيا 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا وكانت في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".

يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، حينها أنها ستستهدف جميع أنواع السفن الإسرائيلية، وتلك التي تشغلها شركات إسرائيلية، محذرة من التعامل معها.

وأكدت جماعة "الحوثيين " اليمنية، الأحد الماضي، أن "صنعاء تراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل".

الترسانة العسكرية فوق المتوقع

وقال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن اليمن "ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها"، مؤكدا أن "الترسانة العسكرية فوق المتوقع".

من جهته، أكد المكتب السياسي لـ"الحوثى"، متابعة اليمن لـ"تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا، وإحباط نتنياهو الكبير".

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