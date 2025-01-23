الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديد تعتذر للركاب عن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

قطار
قطار

اعتذرت  الهيئة القومية للسكك الحديد، لجمهور الركاب بسبب التأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم على كافة الخطوط والتي أرجعتها لأعمال الصيانة والشبورة المائية. 

توقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية تراجع  معدل تأخيرات القطارات اليوم، بالتزامن مع حالة  الاستقرار في الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد مؤخرا.

 

وبلغ متوسط مستوى تأخيرات  القطارات، أكثر من 55  دقيقة مع استمرار تخفيض السرعة صباحًا، فى مداخل القرى بسبب الشبورة الضبابية، بينما كانت خطوط بورسعيد الأعلى في تأخيرات القطارات اليوم بـ 100 دقيقة.

 

متابعة التشغيل داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وتابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية  إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز التحكم “إي تي سي”، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

 

وجاءت التأخيرات كالتالي:       

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية 

متوسط تأخيرات القطارات 20  دقيقة

 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي 

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي: 

القاهرة / أسيوط 50 دقيقة 

أسيوط / أسوان 50 دقيقة

 

ثالثًا: خط  بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات 85  دقيقة

 

رابعًا: خط  طنطا / المنصورة / دمياط 

متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية للسكك الحديد الهيئة القومية للسكك أخيرات القطارات

مواد متعلقة

مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل البحري والبري ومجموعة موانئ أبو ظبي

تداول 17 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

اليوم، تشغيل 4 قطارات إضافية على خط الصعيد بمناسبة إجازة نصف العام

مدير مونوريل شرق النيل تكشف موعد التشغيل وعدد الركاب المتوقع للقطار

تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

بدء تشغيل 8 قطارات جديدة، تعرف على مواعيدها

وزير النقل يتفقد ميناء الإسكندرية ومحطة تحيا مصر 2 ويكشف خطط التطوير

بسبب الشبورة، ارتفاع معدلات تأخير القطارات على الخطين القبلي والبحري
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا اليوم

حبس المحامى، معركة منتظرة بجلسات البرلمان الأسبوع المقبل

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم الخميس 23 يناير 2025

بيراميدز يتصدر ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة التاسعة

بعد قليل، افتتاح الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تداول امتحان العلوم للشهادة الإعدادية بالشرقية، والتعليم ترد

رئيس الصومال يصل مصر للقاء السيسي

منوعات

المزيد

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

ولاية كاليفورنيا الرياضية توقف ابن عم حبيب نورمحمدوف عن القتال، والسبب صادم

بعد توقعاته باغتيال ترامب، الفيلسوف الروسي يكشف مصير صراع أوكرانيا بعد وعد الرئيس الأمريكي

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

المزيد

خدمات

المزيد

الذرة يسجل 120 جنيها، أسعار الزيت اليوم الخميس 23-1-2025 في الأسواق

تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 يناير 2025 ببداية التعاملات

3 ظواهر جوية في واحد، تحذير شديد من الأرصاد من تقلبات طقس اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية