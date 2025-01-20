لتقديم خصم 50% للركاب، شراكة بين الخط الأخضر للمترو وأحد التطبيقات الإلكترونية

أعلنت الشركة المشغلة للخط الأخضر الثالث (GL3) وقطار العاصمة (LRT) عن شراكتها مع أحد التطبيقات الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الركاب، وذلك تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل.

وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز الربط بين وسائل المواصلات وتوفير تجربة تنقل سلسة للركاب، حيث يمكن الاستمتاع بخصم 50% (بحد أقصى 50 جنيهًا مصريًا) على كل الرحلات من وإلى المحطات التالية: (محطات الخط الأخضر الثالث وتشمل جامعة القاهرة، وادي النيل، عبده باشا، كلية البنات، الأهرام، ومحطات قطار العاصمة وتشمل الشروق والعبور).



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