عقب إدراجه بالقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار، معلومات عن الفيلم الفلسطيني “من المسافة صفر”

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية عن ترشيح فيلم "من المسافة صفر" لتمثيل فلسطين رسميًا عن فئة الفيلم الدولي الطويل لجوائز "الأوسكار" في دورتها السابعة والتسعين للعام 2025 وقد تم الإعلان أمس عن دخول الفيلم للقائمة القصيرة لترشيحات الأوسكار بشكل رسمي.

الفيلم الفلسطيني المعنون بــ “من المسافة صفر” يضم 22 فيلما قصيرا منفصلا متصلا ببعضهم البعض لعدد من المخرجين الغزيين هم: ندى أبو حسنة، كريم ستوم، بشار البلبيسي، مهدي كريرة، أوس البنا، هناء عليوة، نضال دامو، اعتماد وشاح، علاء دامو، ريما محمود، محمد الشريف, خميس مشهراوي، إسلام الزريعي، باسل المقوسي، مصطفى النبيه، أحمد الدنف، وسام موسى، آلاء إسلام أيوب، تامر نجيم، رباب خميس، مصطفى كلاب، أحمد حسونة، وللمنتج والمخرج رشيد مشهراوي.

فيلم من المسافة صفر

وقالت وزارة الثقافة: جاء ذلك إثر جلسة التقييم والتداول التي نظمتها الوزارة، وهي الجهة المخولة بتقديم الترشيح لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار)، بناء على تنسيب لجنة مهنية مستقلة من العاملين في القطاع السينمائي الفلسطيني مكلفة من قبل الوزارة، حيث وقع الاختيار على فيلم "من المسافة صفر" الذي شهد عرضه العالمي الأول في (مهرجان عمان السينمائي الدولي) في دورته الخامسة خلال شهر تموز 2024، ولاحقا بدء جولة عروضه في أهم المهرجانات العربية والدولية، ومن المقرر عرضه في (مهرجان تورنتو السينمائي الدولي) في دورته التاسعة والأربعين خلال سبتمبر من العام الجاري.

كما يتم بدء عروض الفيلم المحلية في 10 مدن فلسطينية خلال الشهر الحالي.

تحمل مجموعة "من المسافة صفر" رؤى وتجارب وحكايا صانعي أفلام غزيين عبر قصص غير محكية وغير مرئية للعالم، والتي اشتغل عليها صانعيها بظروف غير طبيعية وإمكانيات محدودة وتحت وطأة حرب الإبادة المستمرة على أهلنا في غزة. تقدم الحكايا بقوالب مختلفة ومتنوعة ما بين الروائي، والوثائقي والتسجيلي إلا أن الرابط بينها هو الصدق والعفوية والإنسانية رغم لا إنسانية الواقع وقساوة المشهدية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "من المسافة صفر" انطلقت من المخرج والمنتج الفلسطيني رشيد مشهراوي إثر الحرب الشرسة والمستمرة على غزة في 2023، والتي ساهم في دعمها ورعايتها عدد من السينمائيين والأفراد والمؤسسات الإقليمية والدولية وتم إنجاز العمل خلال 8 أشهر ما بين تصوير ومونتاج.



وقال وزير الثقافة الفلسطيني عماد حمدان في تصريحه حول ترشيح "من مسافة صفر"، إن هذا الترشيح يؤكد على أهمية ودور السينما الفلسطينية حتى في أشد الظروف ظلمة. حيث استطاع صناع هذا العمل من رواية قصصهم وتوثيق تجاربهم الإنسانية في ظل أقصى الظروف اللاإنسانية ورغم جميع التحديات إلى العالم وعبر أهم المحافل الدولية والعربية.

وأضاف الوزير حمدان أن الوزارة تعمل على توفير الدعم الكامل للمبدعين الفلسطينيين لتعزيز حضورهم على الساحة الدولية، مؤكدًا أهمية مثل هذه المشاركات في تسليط الضوء على الهوية والرواية الفلسطينية عبر العالم.



وبهذا الاختيار تكون دولة فلسطين قد تقدمت بسبعة عشر فيلمًا لتمثيلها عن فئة أفضل فيلم طويل دولي (أجنبي سابقًا) منذ العام 2003 وحتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.