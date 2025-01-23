الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فوز الريال وخسارة مان سيتي والبايرن، نتائج مواجهات الجولة السابعة بدوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، فيتو

دوري أبطال أوروبا، اختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024/2025.

 

نتائج مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا

وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة كالتالي:

موناكو (1) - (0) أستون فيلا.

أتالانتا (5) - (0) شتورم جراتس.

أتلتيكو مدريد (2) - (1) باير ليفركوزن.

بنفيكا (4) - (5) برشلونة.

ليفربول (2) - (1) ليل.

بولونيا (2) - (1) بروسيا دورتموند.

سرفينا زافيزدا (2) - (3) إيندهوفن.

كلوب بروج (0) - (0) يوفنتوس.

لايبزيج (2) - (1) سبورتنج لشبونة.

شاختار دونيتسك (2) - (0) بريست.

ريال مدريد (5) - (1) ريد بول سالزبورج.

سبارتا براج (0) - (1) إنتر ميلان.

سلتيك (1) - (0) يونج بويز.

ميلان (1) - (0) جيرونا.

باريس سان جيرمان (4) - (2) مانشستر سيتي.

فينورد (3) - (0) ىايرن ميونيخ.

 

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.
ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

وستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا موناكو بروسيا دورتموند سبورتنج لشبونة إنتر ميلان ريال مدريد

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، ميلان يخطف فوزا هاما أمام جيرونا

فينورد يصعق بايرن ميونخ بثلاثية مدوية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، باريس يحقق فوزا دراماتيكيا أمام مانشستر سيتي

إنتر ميلان يفوز على سبارتا براج 0/1 في دوري أبطال أوروبا

ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

توقف حركة قطارات الصعيد بـ قنا بسبب اشتباكات بالأسلحة النارية

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس 23-1-2025

قرار جديد من النيابة بشأن الطالب المعتدي على 3 من زملائه في الإسكندرية

منوعات

المزيد

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

بعد واقعة التجسس، الأمير هاري يتوصل لتسوية مع صحيفة ذا صن

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

أمين الفتوى: هذه أفضل الأعمال في رجب وشعبان لزيادة الأجر (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية