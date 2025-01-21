استئناف دوري أبطال أوروبا بمواجهات ساخنة، نهائي مبكر بين باريس سان جيرمان ومان سيتي، ليفربول يغرد منفردا في الصدارة، و3 فرق تودع البطولة رسميا

تستأنف غدا مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بمواجهة نارية بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في أول نسخة للبطولة التى تقام بمشاركة 36 فريقا إذ يعتبر عشاق الكرة الأوروبية اللقاء بمثابة نهائي مبكر للبطولة.

باريس سان جيرمان يستضيف مانشستر سيتي في أقوى مواجهات الجولة

ويلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، غدا الأربعاء، في مباراة تشهد صداما بين فريقين، من أغنى الفرق، حيث يحتلان المركزين الخامس والعشرين والثاني والعشرين بجدول الترتيب في دوري الأبطال وهو ما يأزم موقف الفريقين .

فإذا لعب باريس سان جيرمان، وصيف نسخة 2020، مع مانشستر سيتي، بطل نسخة 2023، على التعادل، فبإمكان الفريقين أن يلعبا الجولة الأخيرة التي تشهد إقامة 18 مباراة يوم 29 من الشهر الجاري، بعيدا عن المراكز الـ24 الأولى التي تلعب الأدوار الاقصائية.

الشكل الجديد الذي حل محل دور المجموعات التقليدي، حيث يخوض كل فريق الآن ثماني مباريات بدلا من 6، والذي يشهد خوض كل فريق مباراتين في شهر يناير.

معاناة ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

وفي الاطار ذاته خسر ريال مدريد نصف مبارياته ويحتل المركز العشرين أيضا، رغم انضمام كيليان مبابي للفريق الفائز باللقب في النسخة الماضية.

و حقق فريق ستاد بريست الفرنسي، الذي يشارك في البطولة للمرة الأولى وهو صاحب أدنى تصنيف، أربع انتصارات ويتواجد في المركز السابع، أمام مواطنه ليل.

نظام التأهل في دوري أبطال أوروبا

وتتأهل الفرق التي تحتل المراكز الثمانية الأولى بعد نهاية الجولة الأخيرة المقرر إقامتها يوم 29 من الشهر الجاري، مباشرة إلى دور الـ16 الذي يبدأ في مارس المقبل.

وعلى الأرجح يتواجد من هذه الفرق ليفربول الإنجليزي، متصدر جدول الترتيب، وبرشلونة الإسباني، الوصيف، حيث أنهما الفريقان الوحيدان اللذان ضمنا إنهاء هذا الدور في أول 24 مركزا.

يذكر أن ليفربول هو الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في الست مباريات.

بينما تتأهل الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ24 لدور فاصل مؤهل لدور الـ16، وستلعب الفرق التي احتلت المراكز من التاسع إلى الـ16 مباريات الإياب على أرضها وذلك في القرعة التي تجرى يوم 31 من الشهر الجاري، فيما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الـ17 إلى الـ24 مباريات الذهاب على أرضها.

وتودع الفرق التي احتلت المراكز من الـ25 إلى 36 منافسات البطولة ولن تنتقل للعب في الدوري الأوروبي.

فرق ودعت دوري أبطال أوروبا

وودعت بالفعل فرق لايبزيج وسلوفان براتيسلافا ويانج بويز منافسات البطولة بعد خسارة مبارياتهم الست.

أبرز مواجهات الجولة السابعة في دوري أبطال أوروبا

وفي مباريات اليوم الثلاثاء، يلتقي ليفربول مع ضيفه ليل الفرنسي، فيما يلعب برشلونة مع بنفيكا البرتغالي، صاحب المركز الخامس عشر.

ويمكن لفريق أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الحادي عشر، أن يزيح ليفركوزن من المركز الرابع عندما يتواجهان، حيث يملك أتلتيكو 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف ليفركوزن.

ويمكن لفريق أستون فيلا الإنجليزي، الفائز بكأس الأندية الأوروبية البطلة (المسمى القديم لدوري الأبطال) في 1982، أن يتأهل لدور الـ16 في حال فوزه على موناكو، صاحب المركز السادس عشر.

وتصب الترشيحات لمصلحة شتوتجارت، صاحب المركز الـ26، في الفوز على سلوفان، ورفع رصيده إلى عشر نقاط، وهو ما سيزيد الضغوط على سان جيرمان ومانشستر سيتي.

كما يلتقي أتالانتا الإيطالي مع شتورم جراتس النمساوي، وبولونيا الإيطالي مع بوروسيا دورتموند الألماني، وكلوب بروج البلجيكي مع يوفنتوس الإيطالي وسرفينا زفيداد الصربي مع أيندهوفن الهولندي.

وفي المباريات التي تقام غدا الأربعاء، يستضيف ريال مدريد فريق سالزبورج المتعثر، فيما يمكن لفربق آرسنال أن يحجز مقعده بدور الـ16، ويقدم خدمة لمانشستر سيتي، من خلال الفوز على ملعبه على دينامو زغرب الكرواتي صاحب المركز الـ24.

ويحل إنتر ميلان الإيطالي، ضيفا على سبارتا براج، كما يحل بايرن ميونخ، الذي يتواجد في المركز العاشر برصيد 12 نقطة، ضيفا على فينورد الهولندي، الذي يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 10 نقاط.

ويتوجه فريق ستاد بريست إلى ملعب شالكه لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني، الذي يملك أربع نقاط وعلى الأرجح يتعين عليه الفوز ليستمر في سباق التأهل للدور التالي.

ويلعب شاختار مبارياته في ألمانيا لظروف الحرب.

كما يلتقي لايبزيج مع سبورتينج لشبونة، وميلان الإيطالي مع ضيقه جيرونا الإسباني، وسلتيك مع يانج بويز السويسري.

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة السابعة

1- ليفربول - 18 نقطة

2- برشلونة - 15 نقطة

3- أرسنال - 13 نقطة

4- ليفركوزن - 13 نقطة

5- أستون فيلا - 13 نقطة

6- إنتر ميلان - 13 نقطة

7- بريست - 13 نقطة

8- ليل - 18 نقطة

9- بروسيا دورتموند - 12 نقطة

10- بايرن مينونخ - 12 نقطة

11- أتلتيكو مدريد - 12 نقطة

12- ميلان - 12 نقطة

13- أتالانتا - 11 نقطة

14- يوفنتوس - 11 نقطة

15- بنفيكا - 10 نقاط

16- موناكو - 10 نقاط

17- سبورتنج لشبونة - 10 نقاط

18- فينورد - 10 نقاط

19- كلوب بروج - 10 نقاط

20- ريال مدريد - 9 نقاط

21- سيلتك - 9 نقاط

22- مانشستر سيتي - 8 نقاط

23- بي اس في - 8 نقاط

24- دينامو زغرب - 8 نقاط

25 - باريس سان جيرمان - 7 نقاط

26- شتوتجارت - 7 نقاط

27- شاختار - 4 نقاط

28- سبارتا براج - 4 نقاط

29- شتورم جراتس - 3 نقاط

30- جيرونا - 3 نقاط

31- النجم الأحمر - 3 نقاط

32- ريد بول سالزبورج - 3 نقاط

33- بولونيا - نقطتان

34- ليبزيج - بدون نقاط

35- سلوفان براتيسلافا - بدون نقاط

36- يونج بويز - بدون نقاط

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