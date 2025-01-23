فينورد يصعق بايرن ميونخ بثلاثية مدوية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فينورد الهولندي على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدف التقدم لفينورد اللاعب خيمينيز في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، وسجل اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 9+ 45'، وعزز اللاعب أياسي أويدا تقدم فينورد بالهدف الثالث في الدقيقة 89

أعلن فنسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة مضيفه فينورد،، ضمن لقاءات الجولة السابعة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونيخ أمام فينورد الهولندي

يدخل بايرن ميونيخ مباراته أمام فينورد الهولندي بتشكيل يضم كلًّا من:



نوير - أوباميكانو - كيم - كيميتش - جوريتسكا - كين - كومان - أوليسيه - ديفيز - لايمر - موسيالا.



ويتواجد على مقاعد بدلاء البايرن كل من: أولريتش - شميت - جنابري - ساني - داير - جيريرو - مولر - تيل - ستانيسيتش - بافلوفيتش - أزنو.

بايرن ميونيخ، فيتو

تشكيل فينورد أمام بايرن ميونيخ

وبدوره أعلن بريان بريسكي، مدرب فينورد، عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونيخ، والذي جاء على النحو التالي:

بيلو - نيوفكوب - بيلين - سمال - ستينجس - بايكساو - تراونر - موسى - ميلامبو - خيمينيز - هانكو.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

ويتواجد فينورد في المركز الـ 20 في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، في حين يتواجد بايرن ميونخ في المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة.

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