الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

11 فبراير، محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 11 فبراير المقبل لنظر جلسة محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. 

ووجهت النيابة العامة الي المتهم م.م اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جنايات القاهرة نشر أخبار كاذبة التحريض ضد مؤسسات الدولة النيابة العامة

مواد متعلقة

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة

حبس التيكتوكر ريفالدو 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

ads

الأكثر قراءة

بعد تشييع الجنازة، 7 معلومات عن "حجاج" ضحية الشاب المهتز نفسيا في الأقصر

بعد تلميح الفيفا، الكشف عن سبب يمنع محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

3 قرارات عاجلة من النيابة العامة بشأن المتهم في جريمة الأقصر (فيديو)

الجنائية الدولية تصدر مذكرة اعتقال بحق «المصري» صانع الرعب فى ليبيا

هي دي الحكاية ببساطة، السيسي يلخص سبب أزمة الدولار في مصر

السيسي يكشف طريقة حل الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار

عملنا له كمين، محامي طليقة صالح جمعة يكشف تفاصيل منع اللاعب من السفر

شبورة كثيفة على هذه الطرق، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا

منوعات

المزيد

مج أكسفورد، مزاد لأغلى كوب قهوة في مصر يجمع 5 ملايين جنيه لصالح غزة

حريق جديد يتحرك بسرعة نحو لوس أنجلوس وأوامر للسكان بالإخلاء فورا

مواطنة سعودية تهدي الأمير سلطان بن سلمان ترمس شاي عليه صورة مكوك ديسكفري

شركة بولندية تختبر محركا هجينا لصواريخ الفضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

31 ألفا و823 دولارا سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

أسعار السكر اليوم الأربعاء 22-1-2025 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

موقف نقابة الأطباء من تعريب مناهج الطب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية