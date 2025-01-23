11 فبراير، محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة

حددت محكمة جنايات القاهرة 11 فبراير المقبل لنظر جلسة محاكمة متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة العامة الي المتهم م.م اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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