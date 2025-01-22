الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

‏أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وتمويل أنشطة جماعة إرهابية محظورة.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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نشر أخبار كاذبة تمويل انشطة جماعة ارهابية النيابة العامة

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